Врачи рассказали об опасности ночного кашля

Ночной кашель может быть симптомом развития рака толстого кишечника. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает британское издание Daily Express.

«Общие признаки рака кишечника на ранней стадии обычно заметны при посещении туалета, включая кровотечение из прямой кишки и обнаружение крови в стуле», — говорится в материале.

Однако есть другие симптомы, указывающие на более запущенную форму заболевания. Так, одним из симптомов, который может означать распространение рака, является постоянный кашель, который усиливается ночью, — это показатель того, что рак достиг легких, отмечают эксперты. На прогрессирующей стадии колоректальный рак поражает именно этот орган, отмечает «Газета.Ru».

Также симптомами распространения болезни на легкие являются одышка, кашель с кровью и продолжающиеся инфекции грудной клетки.

18 июля специалисты из Новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина назвали признаки, при наличии которых следует провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта. Один из них — хронические боли в животе. Кроме того, стоит насторожиться при наличии изжоги и немотивированной слабости на протяжении длительного периода.

Ранее, 15 июля, главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков рассказал «Известиям» о симптомах распространенных видов рака. Так, например, изменения голоса могут свидетельствовать о раке гортани.