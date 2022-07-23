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В Польше зафиксирован дефицит сахара

Biznes Wprost: в Польше наблюдается дефицит сахара
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Фото: Global Look Press/dpa/Melissa Erichsen
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В Польше наблюдается дефицит сахара, передает польское издание Biznes Wprost.

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«В последнее время сеть захлестнула волна фотографий, демонстрирующих отсутствие сахара на прилавках магазинов, в том числе в Biedronka. Сеть решила ввести лимиты — максимум 10 кг на чек», — говорится на портале.

Кроме того, белого сахара нет в таких торговых сетях, как Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi, не говоря о небольших районных продовольственных точках.

Отмечается негодование продавцов на этот счет, они говорят, что сахар в магазин не завозят. Одно из предположений — сезон варки варенья, но в прошлые годы сахара в этот период хватало.

Сеть Aldi заявила о наблюдении «напряженной глобальной ситуации, связанной с логистикой, нехваткой контейнеров или нехваткой водителей грузовиков и высокими тарифами на перевозку».

«К этому добавляются условия, связанные с погодой и климатом», — сказано в сообщении.

Варшавское издание Wiadomości Literackie предлагает местным жителям не выжидать момента появления на полках сахара, а готовить его самостоятельно в домашних условиях.

«Выходом может стать домашняя альтернатива сахару в магазине — производство свекольного сиропа. <…> Из 10 кг сахарной свеклы можно получить 1 л сиропа. <…> Свекольный сироп можно использовать вместо белого сахара для подслащивания десертов, кофе, чая. Этот сироп идеально подходит для каши, десертов или других сладких блюд», — пишет Wiadomości.

15 июля издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС. На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. В издании отметили, что ситуация с дефицитом угля в Польше абсурдна, так как страна является европейской угольной державой. Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям закупаться хворостом.

23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.

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