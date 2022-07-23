Женщинам напомнили о положенных для них пенсионных льготах

Многодетные матери имеют право на особые пенсионные льготы, сообщил 23 июля директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник в беседе с агентством «Прайм».

Ключник заявил, что женщины, у которых пять и более детей, могут начать получать выплаты уже в 50 лет.

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — подчеркнул глава НПФ.

Кроме того, матерям с тремя и четырьмя детьми пенсию назначают на три и четыре года раньше пенсионного возраста, добавил директор по развитию АО «НПФ Эволюция».

Он заметил, что для получения выплат женщина должна накопить не менее 15 лет трудового стажа.

Также Ключник напомнил, что досрочно выйти на пенсию могут женщины, работавшие в районах Крайнего Севера и накопившие 37 лет и более трудового стажа, а также представительницы социально значимых и опасных профессий.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.

17 июня Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

1 июня сообщалось, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин обратил внимание на преемственность поколений и отдачу дани традициям, когда нормой были семьи с тремя детьми и больше.