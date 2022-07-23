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Британский военный корабль проследил за подлодками РФ в Северном море

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Фото: royalnavy.mod.uk
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Военный корабль британского Королевского флота HMS Portland проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба военно-морских сил страны на официальном сайте.

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По данным британских ВМС, подводная лодка с крылатыми ракетами «Северодвинск» и ударная подводная лодка класса «Акула» Верп всплывали в Норвегии к северо-западу от Бергена в Северном море 16 и 19 июля, перед тем, как отправиться в Санкт-Петербург на празднование Дня военно-морского флота России 31 июля.

«Это свидетельство самоотверженности и профессионализма моих моряков, наряду с нашими союзниками, что мы можем выполнять эту стратегически важную роль», — сказал командир HMS Portland командир Тим Лидер.

Ранее, 12 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в российские территориальные воды вблизи курильского острова Уруп вошла подлодка ВМС США типа «Вирджиния». По данным ведомства, американская подлодка игнорировала требования покинуть российские воды. Фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства, после чего субмарина удалилась на максимальной скорости.

По данным «Известий», американская подводная лодка пыталась следить за учениями Тихоокеанского флота. Однако она была обнаружена еще до того, как приступила к выполнению задачи.

Как рассказал «Известиям» бывший командир атомного подводного ракетоносца, капитан перового ранга Игорь Курдин, слежка за учениями военно-морских сил — обычная мировая практика. Однако заход в территориальные воды другой страны — совсем другое дело.

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