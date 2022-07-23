Лавров оценил возвращение церкви в Северной Македонии в состав Сербской

Решение Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ) о возвращении в ее состав церкви в Северной Македонии (МПЦ) является разумным, поскольку теперь возможно возобновление евхаристического общения с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Ассоциации Наше кино», опубликованном 22 июля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Считаю, что это мудрое решение. Это позволяет возобновить евхаристическое общение с Русской православной церковью, в чём мы заинтересованы. Уверен, что это послужит на благо православия», — сказал он.

Лавров выразил мнение, что СПЦ достойно ответил «интригам, которые плетёт Константинопольский Патриарх», который пытался «навеки похоронить» любые отношения между другими православными церквями, прежде всего сербской и македонской.

СПЦ сообщил принятии автономии МПЦ и установлении с ней канонического общения ранее, 16 мая. Позже, 19 мая, Сербская и Македонская православные церкви провели совместное богослужение в храме Святого Саввы в Белграде.

С 1958 года Македонская православная церковь находилась на правах автономии в составе Сербской православной церкви. С июля 1967 года церковь в Северной Македонии, Охридская архиепископия, стала существовать в своем нынешнем после учреждения как автокефальной решением III Церковно-народного собора в городе Охрид. В 2005 году Архиерейский собор Сербской православной церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к МПЦ.

Новым патриархом Сербской православной церкви в феврале 2021 года была выбран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич).

Как рассказывал «Известиям» религиовед Юрий Табак в 2020 году после смерти предстоятеля Сербской православной церкви (СПЦ) патриарха Иринея, в 2019 году черногорские власти приняли законопроект о свободе вероисповедания, согласно которому в собственность государства должны были перейти земли и святыни религиозных общин. Сербскую церковь стали считать чем-то вроде пятой колонны. Тогда он заявлял, что резкой смены курса Сербской церкви ждать не стоит.

СПЦ будет больше смотреть в сторону ЕС, это будет открытость к диалогу с Константинопольским патриархатом. При этом позиция по черногорскому конфликту, вероятно, останется прежней, говорил он.