Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для профилактики оспы обезьян

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование противооспенной вакцины Imvanex для профилактики оспы обезьян у взрослых. Соответствующее объявление было опубликовано в пятницу, 22 июля.

«Комитет EMA составил свои рекомендации по итогам нескольких исследований, которые показали формирование иммунитета к вирусу оспы обезьян у нечеловеческих приматов, вакцинированных Imvanex. <...> Таким образом можно сделать вывод об эффективности Imvanex для профилактике оспы обезьян у людей», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что в производстве Imvanex используются ослабленные частицы коровьей оспы. Из-за сходства штамма с вирусом оспы обезьян было решено протестировать препарат в качестве потенциальной вакцины от обезьяньей оспы.

Поскольку испытания вакцины на животных прошли успешно, для подтверждения эффективности препарата будет проведено обсервационное исследование в условиях продолжающейся вспышки оспы обезьян в Европе.

Накануне стало известно, что в федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России началась работа над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

20 июля появилась информация о том, что в организации разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. ФМБА уже провело доклинические исследования безопасности препарата и сейчас готовится к испытанию эффективности.

До этого, 12 июля, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).