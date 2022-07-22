Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением
Происшествия
Девять человек госпитализированы из-за переизбытка хлора в аквапарке Анапы
Мир
Венгрия выступила против инициативы ЕК сократить потребление газа
Мир
Белый дом опроверг возможность поставок истребителей Украине
Мир
Инвестор допустил переориентацию РФ поставок золота в Индию и Китай
Мир
Зеленский оценил ежедневные потери Киева в 30 человек убитыми и 250 ранеными
Происшествия
Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане
Мир
Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%
Сюжет:

Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для профилактики оспы обезьян

0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование противооспенной вакцины Imvanex для профилактики оспы обезьян у взрослых. Соответствующее объявление было опубликовано в пятницу, 22 июля.

Шире вдруг: ВОЗ обсуждает введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян
Экспертов организации беспокоят ограниченные запасы вакцин от этой болезни

«Комитет EMA составил свои рекомендации по итогам нескольких исследований, которые показали формирование иммунитета к вирусу оспы обезьян у нечеловеческих приматов, вакцинированных Imvanex. <...> Таким образом можно сделать вывод об эффективности Imvanex для профилактике оспы обезьян у людей», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что в производстве Imvanex используются ослабленные частицы коровьей оспы. Из-за сходства штамма с вирусом оспы обезьян было решено протестировать препарат в качестве потенциальной вакцины от обезьяньей оспы.

Поскольку испытания вакцины на животных прошли успешно, для подтверждения эффективности препарата будет проведено обсервационное исследование в условиях продолжающейся вспышки оспы обезьян в Европе.

Накануне стало известно, что в федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России началась работа над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

20 июля появилась информация о том, что в организации разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. ФМБА уже провело доклинические исследования безопасности препарата и сейчас готовится к испытанию эффективности.

До этого, 12 июля, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022