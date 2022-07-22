Эксперт назвал формальным предложение Испании по экспорту газа в Европу

В ближайшее время точно не произойдет поставок газа в крупных объемах, то есть реэкспорта из Испании в Европу. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 22 июля.

По его словам, Испания предложила формальный план для экспорта газа в Европу, а не реальную, технически работающую схему. Предлагаемый Мадридом объем экспорта в 69,3 тыс. куб. м в месяц небольшой, он не решит проблему с голубым топливом в странах региона, считает он.

Ранее в пятницу радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании сообщила, что Мадрид предложит поставки газа в страны Европы через два газопровода через Пиренеи, а также использовать логистические возможности испанской системы энергоресурсов.

По словам Митраховича, многим странам Евросоюза не понравилось предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Так, Испания, Португалия и Греция высказались против нее первыми, отметил он.

«Не желая сокращать потребление газа, Испания должна показать, что у нее есть альтернативный план — например, по транспортировке [сжиженного природного газа] СПГ, который приходит в Испанию, который можно направлять во Францию и дальше по Европе», — сказал эксперт.

Однако для этого имеются небольшие мощности, поэтому нужно строить новый газопровод, что требует времени, сказал он. СПГ, приходящий Мадриду, может стоить очень дорого — если европейцы начнут скупать так называемый свободный СПГ на рынке в ближайшие месяцы, добавил специалист.

Если Европа будет делать ставку на СПГ, то лучше пригонять плавучие терминалы по регазификации к странам, куда этот ресурс не поставляется, например к Германии. Конечно, это будет дорого, но из Испании слишком далеко качать газ в ФРГ, хотя в Испании семь терминалов, принимающих такой газ, заключил Митрахович.

20 июля Еврокомиссия предложила странам, входящим в ЕС, поставить цель по сокращению спроса на потребление природного газа на 15% на период с августа этого года по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы альянсу повысить энергобезопасность и снизить зависимость от поставок. Государствам предложили ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать госпомощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Однако предложение ЕК не встретило одобрения среди стран европейского объединения. Так, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она пообещала защищать интересы деловых кругов королевства.