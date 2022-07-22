Власти Испании разработают план для экспорта газа в Европу

Правительство Испании планирует предложить поставку газа в страны Европы посредством двух газопроводов через Пиренеи, а также использовать логистические возможности своей системы энергоресурсов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода.

«В частности, Испания предлагает экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тыс. куб. м. — Ред.), что в три раза превышает средний показатель за последние пять лет, который Брюссель берет за основу для установления сокращения спроса на 15%», — сообщает радиостанция.

По имеющимся сведениям, с подробным планом поиска альтернативы Испания выступит во вторник, 26 июля, в ходе заседания министров энергетики стран Евросоюза (ЕС), передает «Газета.Ru».

20 июля Еврокомиссия (ЕК) предложила странам, входящим в ЕС, поставить цель сократить спрос на потребление природного газа на 15% на период с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы странам — членам ЕС повысить энергобезопасность и снизить зависимость от поставок. Государствам предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Однако предложение ЕК не встретило поддержки среди стран европейского объединения. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.

21 июля в похожем ключе высказался госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба. Он заявил, что предложение ЕК не принимает во внимание различия между странами.

В тот же день предложение отвергла и Греция, сославшись на предоставление ряда предложений по урегулированию кризиса.