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ЦБ продлит ограничения на выдачу иностранной валюты в сентябре

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Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 июля.

«К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем», — заявила она на пресс-конференции.

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По ее словам, это связано с отказом недружественных стран вывозить в Россию наличную валюту. Набиуллина также отметила, что сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому они вводят комиссии на переводы.

«Наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму $10 тыс. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — пояснила глава ЦБ РФ.

Кроме того, Набиуллина отметила, что даже при худшем сценарии в России не будет запрещено хождение доллара. Она указала на то, что в настоящий момент у населения России есть $85 млрд и эти средства банки будут продавать и покупать. 16 июня глава Банка России также заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

18 апреля Центробанк ослабил ограничения на выдачу валюты и вернул возможность для финансовых организаций продавать ее гражданам. До 9 сентября 2022 года банки могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

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