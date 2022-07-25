Более 60% россиян увольнялись с работы из-за руководителя

Более 60% россиян уходили с работы из-за руководителя. Это следует из опроса направления образовательной платформы «Нетология‎» и рекрутинговой компании Get еxperts, опубликованного 25 июля.

Из-за руководителя увольнялись хоть раз 65% опрошенных. Причины назывались разные. Так, 9% рассказали, что руководитель проявлял себя с худшей стороны, 3% назвали причиной уход руководителя из компании в тяжелое время, 2% уволились после предательства руководителей команды из-за собственных интересов.

Говоря о своей лояльности по отношению к руководителям, большинство участников опроса охарактеризовали ее как достаточно высокую: пять баллов по пятибалльной системе поставили 40% из них, 4 — 27%. Средний уровень указали 19% опрошенных. Низкие баллы — 2 и 1 — поставили соответственно 6% и 8%.

Почти три четверти опрошенных работников уверены, что руководитель не имеет права поддаваться эмоциям и панике в критической ситуации — об этом сказали 72% из них. В то же время 28% считают, что руководители вполне могут паниковать.

При этом 60% респондентов также оставались в компании из-за личности своего начальника. Как рассказали 63% участников опроса, они встречали и идеального в их понимании руководителя.

По мнению 87% респондентов, для руководителя важно в равной степени владение профессиональными и гибкими навыками. Из гибких навыков руководства наиболее важными для сотрудников оказались стратегическое мышление, эмоциональный интеллект, навыки коммуникации и лидерство.

Также они должны понимать цифровые тренды, знать современные методологии управления, пользоваться новыми онлайн-приложениями. При этом 31% респондентов считают, что их начальники не обладают ни одним из трех цифровых навыков.

В текущих руководителях респондентов наиболее вдохновляют доверие при передаче или постановке задач, позитивный настрой, увлеченность собственной работой, профессиональная экспертиза и стратегическое видение.

Четверть подчиненных не устраивает переменчивость настроения их начальников, 19% пожаловались на микроменеджмент, а 18% — на манипуляции и коммуникации вне рабочего времени со стороны руководителя.

Более 80% подчиненных отметили, что для них важна обратная связь со стороны руководства. При этом 76% опрошенных готовы к честному и открытому разговору о качестве своей работы, 55% хотели бы получать фидбэк тет-а-тет с начальником. 45% респондентов отмечают необходимость в неформальном характере обратной связи, готовы даже делиться личными переживаниями.

Программный директор «Нетологии» Алексей Полехин подчеркнул, что в настоящее время ключевые сотрудники компаний не готовы тратить свое время и компетенции на проекты и компании без серьезных, амбициозных целей.

«Если эти цели социально значимы, это вдвойне мотивирует команды. Отсюда кажется, что главная компетенция руководителя сегодня — это умение сформулировать такие цели», — подчеркнул он.

Поскольку процесс не менее важен, чем результат, сотрудники требуют от руководителей проявлять эмпатию. Этому нужно учиться, так как навыки лидерства не всегда врожденные, добавил он.

В опросе приняли участие 1745 респондентов, преимущественно специалисты (45%) и руководители отделов (34%). Примерно 61% респондентов — сотрудники российских компаний, остальные работают в международных компаниях.

21 июня исследование показало связанные с работой страхи работающих россиян. Так, эти страхи связаны с увольнением, невыплатой зарплаты и недооцененностью. Отмечается, что чаще всего россияне отвечали, что боятся потерять работу (13%). При этом задержка зарплаты или ее невыплата пугает 4% респондентов.