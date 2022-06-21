Исследование показало связанные с работой страхи россиян

Увольнение, невыплата зарплаты и недооцененность — основные страхи работающих россиян. Об этом во вторник, 21 июня, пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что чаще всего россияне отвечали, что боятся потерять работу (13%). При этом задержка зарплаты или ее невыплата пугает 4% респондентов.

По данным аналитиков, еще 4% тревожатся из-за того, что их могут недооценить.

В то же время 3% опрошенных испытывают опасение из-за отсутствия перспектив в карьере и зарплате.

Исследование также показало, что по 2% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими трудовыми обязанностями.

Уточняется, что по 1% опрошенных беспокоятся по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех регионов страны.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что на рынке труда снижается количество вакансий. Первую волну падения спроса на сотрудников с конца февраля и примерно до середины апреля можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма. При этом в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» отмечается, что вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест.

Накануне стало известно, что треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат. Исследование hh.ru показало, что половине респондентов не нравится размер оплаты их труда: он слишком низкий и его не хватает. При этом лишь пятая часть респондентов намерена просить повышения.