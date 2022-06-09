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ЦБ РФ зафиксировал снижение числа вакансий в стране

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На рынке труда снижается количество вакансий. Первую волну падения спроса на сотрудников с конца февраля и примерно до середины апреля можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма.

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«Вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест», — говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

С 24 февраля заметно резкое повышение индекса HeadHunter, который показывает соотношение количества активных резюме и вакансий. Так, чем он выше, тем ниже конкуренция за персонал на рынке труда.

С конца зимы по середину мая индекс вырос с 4 до 6 пунктов, следует из данных экспертов ЦБ.

Это связано с санкционным снижением импорта и уходом иностранных компаний, что сопровождалось закрытием многих предприятий, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Ежемесячное сокращение числа вакансий началось в марте этого года, тогда показатель снизился на 17% по сравнению с февралем, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, среди «беловоротничковых» профессий наблюдаются опережающие темпы по снижению числа вакансий и увеличению количества резюме.

При этом в мае количество вакансий значительнее всего уменьшилось для специалистов в страховании и на госслужбе – на 89 и 80% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовые в ресурсе: Центробанк зафиксировал снижение числа вакансий в РФ

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