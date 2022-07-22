Звезда сериала «Блюз Хилл-стрит» Торин Блак скончался

Американский актер Торин Блак скончался в четверг 21 июля в возрасте 82 лет, сообщает портал Variety.

Как рассказали родственники актера, Блак умер в четверг, в Атланте после непродолжительной болезни. Дополнительные подробности не раскрываются.

Блак родился в 1940 году в городе Ньюарк, в штате Нью-Джерси. Он появлялся в таких сериалах, как «Санфорд и сын», «Охотник», «Ангелы Чарли», «Шоу Боба Ньюхарта», «Такси» и «Саванна». Не смотря на это, самой запоминающейся его ролью стал детектив Нил Вашингтон в сериале «Блюз Хилл-стрит». Сериал выходил на канале NBC с 1981 по 1987 год и принес Блаку номинацию на премию «Эмми» в 1982 году.

У него осталось 12 детей, 10 из которых приемные, а также 18 внуков и два праправнука.