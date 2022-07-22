Пожилой мужчина погиб при опрокидывании авто в Оренбуржье

В Гайском городском округе (Оренбургская область) при опрокидывании отечественной легковушки погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 22 июля на трассе Гай – Колпакское. Предварительно установлено, что 68-летний водитель ВАЗ-2115 потерял управление, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет РИА «Оренбуржье».

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Рано утром 22 июля смертельное ДТП произошло в Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень. Водитель Toyota выехал на правую обочину и врезался в припаркованную «Газель», которую от удара откинуло на стоящий рядом полуприцеп грузовика Volvo. Водитель легковушки погиб.