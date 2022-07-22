Водитель иномарки погиб в ДТП с участием «Газели» в Свердловской области

В Свердловской области при столкновении легковой иномарки с «Газелью» погиб человек. Об этом сообщает региональное ГИБДД ГУ МВД.

Авария произошла около 4 утра 22 июля на 175-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota выехал на правую обочину и врезался в припаркованную «Газель», которую от удара откинуло на стоящий рядом полуприцеп грузовика Volvo.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель «ГАЗа» ударился спиной, пишет ТагилСити.ру.

Известно, что погибший мужчина — житель Тюмени, его стаж вождения составляет 17 лет. За нарушение правил дорожного движения он привлекался четыре раза. Обстоятельства произошедшего, в том числе причина выезда легковушки на обочину, устанавливаются.

19 июля на 92-м км трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись ВАЗ-2105 и грузовик. Погибли два человека, еще один пострадал.