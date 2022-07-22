Эксперт: ЕС не снимал запрета на поставки в РФ товаров и услуг для авиаотрасли

Смягчение авиационных санкций Евросоюзом не снимет запрета на поставки в Россию товаров и услуг для авиаотрасли, считает руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

Накануне ЕС разрешил только техническую помощь России в области авиационных товаров и технологий в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по установлению промышленных стандартов, сказано в пресс-релизе Совета Европы, опубликованного по итогам согласования седьмого пакета санкций против РФ.

В вышедшем после релиза Совета Европы официальном бюллетене ЕС в отношении авиации есть два предложения: что в целях обеспечения процесса установления технических промышленных стандартов ИКАО разрешается совместное использование с Россией технической помощи в отношении авиатоваров и технологий в этих конкретных рамках, а также то, что снимается запрет на обмен информацией, направленный на установление технических стандартов в рамках ИКАО в отношении вышеупомянутых товаров и технологий.

Кроме того, в разъяснении сказано, что «запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен, внесены поправки, обеспечивающие доступ к правосудию».

За бюрократическим языком скрывается простой смысл: никаких послаблений санкции в отношении российской авиации ждать не приходится, написал Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, послабления касаются только части «бумажной» работы и переписки, а не поддержания летной годности самолетов, находящихся в российском реестре, поставок покупных комплектующих изделий и проведения обслуживания — тех вопросов, которые больше всего беспокоят российскую авиаотрасль.

Еще в марте Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ввело ограничения на любые формы взаимодействия с российскими авиакомпаниями и авиастроителями, напомнил в разговоре с «Известиям» Рогозин. По его словам, введенные санкции включали в том числе запрет на предоставление технической помощи. Европейским компаниям авиаотрасли разрешалось лишь получать информацию от российской стороны, при этом передача любой технической информации была фактически поставлена вне закона, добавил он.

«За опубликованным вчера ЕС документом скоро последуют разъяснения EASA, но можно предположить, что теперь европейским компаниям по крайнем мере будет разрешено взаимодействовать с Россией в рамках деятельности ИКАО — Международной организации гражданской авиации. Это позволит облегчить решение ряда фундаментальных вопросов, связанных с повышением авиационной безопасности. Каких — будет известно в разъяснениях EASA. Но речь может идти, в частности, о верхнеуровневых авиационных правилах, регламентах, экологических нормах и другом», — сообщил эксперт.

С ним солидарен и источник «Известий» в одной из российских авиакомпаний, который добавил, что Европейский союз теперь не будет препятствовать работе представителей РФ в деятельности ИКАО.

«Скорее всего, это «акт доброй воли» — перестанут закрывать небо для самолетов МИДа, например», — допустил собеседник «Известий».

Таким образом, «Запад продолжает подталкивать Россию к необходимости полного импортозамещения не только российской авиационной техники, но и иностранных бортов, включая Boeing и Airbus», написал Рогозин.

«Многие в России до сих пор находятся в ожиданиях, что санкции в отношении высокотехнологичных отраслей будут ослабляться, однако действовать надо исходя из предположения, что поддержание летной годности и поставки авиакомпонентов для российской авиации останется проблемой, которую надо будет решать без участия западных компаний», — заметил руководитель «Центра развития транспортных технологий».

По его словам, чем быстрее специалисты привыкнут к тому, что жесткие санкции введены навсегда, тем больше шансов, что мы сможем перестроиться и научиться работать в новых условиях, создавая независимую отечественную авиационную отрасль.