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В Госдуме оценили страх ФРГ проиграть РФ в случае запуска «Северного потока– 2»

Депутат Гасанов призвал ФРГ думать о своем народе, а не бояться «проиграть» России при запуске СП– 2
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Руководители государств в первую очередь должны отвечать за благосостояние своего народа, а не думать о том, как угодить интересам политиков других стран. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, комментируя слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека касательно запуска газопровода «Северный поток – 2».

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«Руководители государств должны в первую очередь отвечать за благосостояние народа, а не думать о том, как угодить интересам политиков других стран. Все эти газопроводные трубы были построены для удобства самих европейцев, чтобы цена была низкой и не нужно было выплачивать огромные суммы за коммунальные услуги не только простым людям, но и предприятиям. Однако, подчиняясь интересам США и Великобритании, ряд европейских политиков «залез в козью рожку» и туда же тянет свое население», — указал он.

Россия же, по словам парламентария, покупателя на свой газ найдет всегда.

При этом Гасанов подчеркнул, что Соединенным Штатам выгодны деиндустриализация и экономический кризис в Европе, чтобы полностью получить рынок сбыта и одновременно убрать промышленность в качестве конкурента собственной, как это было в 70-х годах прошлого века.

«Тогда часть европейских стран благодаря американским манипуляциям оказалась на грани выживания. Мудрее надо быть и думать о народе, а не заниматься демагогией», — заключил депутат.

Накануне вице-канцлер и министр экономики ФРГ Хабек заявил о том, что запуск «Северного потока – 2» значил бы поражение Германии перед Россией, поскольку Москва восприняла бы разрешение поставок газа по трубопроводу как разрушение европейских санкций.

Хабек уточнил, что ФРГ должна экономить имеющиеся энергоресурсы, власти страны должны найти альтернативных поставщиков газа.

До этого читатели Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию СП-2. Комментарии были вызваны заявлением президента России Владимира Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, поскольку та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

19 июля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране заявил, что объемы поставок российского газа в Европу можно увеличить за счет запуска «Северного потока – 2». При этом, отметил он, даже при запуске этого трубопровода в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров газа в год.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, СП-2 технически готов к началу работы, но в текущих обстоятельствах вряд ли немецкие власти дадут разрешение на его запуск.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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