Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран

Западным государствам не стоит недооценивать значение визита российского лидера Владимира Путина в Тегеран. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail.

«Саммит — это свидетельство зарождения нового антизападного, антидемократического альянса, простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Матушкой-Россией в центре», — считает он.

По мнению эксперта, урегулирование сирийского конфликта и обсуждение «зернового вопроса» были всего лишь предлогом для более серьезной повестки. Алмонд подчеркнул, что сближение президентов России, Ирана и Турции вызывает беспокойство на Западе.

Как отметил автор публикации, трехстороннее содружество между участниками астанинской «тройки», может якобы оказаться «опаснее бывшего советского блока».

20 июля российский лидер отметил, что элиты Запада боятся альтернативных сценариев мирового развития, однако наступает новая эпоха, когда суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

Владимир Путин посетил Тегеран 19 июля, где принял участие в саммите государств-инициаторов сирийского урегулирования. Позже он провел отдельные встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров, встреча по Сирии в Тегеране оказалась конструктивной и полезной. Более того, стороны уже договорились о следующем собрании — теперь уже в Москве.

Тогда же китайская газета Global Times написала, что прошедшие в иранской столице переговоры можно расценивать как «ответный удар» Вашингтону с его стремлением утвердиться в регионе.

В статье указывается, что президент США Джо Байден так и не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу, в то же время визит Путина прошел более продуктивно.