Реклама
Прямой эфир
Мир
Иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него
Мир
Пентагон признал серьезный потенциал РФ в области дальнобойного оружия
Общество
Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год
Наука
В РФ создали каталог отечественного научного оборудования
Общество
Минпромторг готов развивать фудшеринг в России
Экономика
Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года
Наука
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Армия
ВС РФ обстреливают из огнеметных систем «Солнцепек» позиции ВСУ

Мишель Обаму назвали возможным кандидатом на пост президента США

Журналист Fox News допустил, что Мишель Обама может претендовать на президентское кресло Байдена
0
Фото: TASS/ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что одним из претендентов на место следующего президента США может стать бывшая первая леди страны Мишель Обама.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

Такое предложение журналист выдвинул на фоне резкого падения популярности действующего президента США Джо Байдена. По словам ведущего, на повестке встает вопрос о том, кто будет представлять Демократическую партию на выборах 2024 года.

Журналист вспомнил, что Мишель недавно снова появилась в эфире американских телеканалов с рекламой своей книги, она также критиковала нынешнее положение дел в США.

По мнению ведущего, бывшая первая леди появилась со своей книгой не просто так. Журналист считает, что Обама хочет таким образом предложить свою кандидатуру на президентских выборах.

По его словам, других целей писать книгу у экс-первой леди нет, ведь денег у нее достаточно.

В 2021 году опросе Hill-HarrisX показал, что, если действующий американский президент не пойдет на второй срок, его место скорее всего займет женщина: бывшая первая леди Мишель Обама или вице-президент Камала Харрис.

Больше всего симпатий у Харрис, ее поддерживают 13% опрошенных. Мишель Обама отстает, ее выдвижение одобряет 10%.

Между тем рейтинг оценки деятельности Байдена опускается все ниже. Так, 18 июля, исследовательская компания Morning Consult опубликовала данные, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу Байдена.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022