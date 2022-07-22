Мишель Обаму назвали возможным кандидатом на пост президента США

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что одним из претендентов на место следующего президента США может стать бывшая первая леди страны Мишель Обама.

Такое предложение журналист выдвинул на фоне резкого падения популярности действующего президента США Джо Байдена. По словам ведущего, на повестке встает вопрос о том, кто будет представлять Демократическую партию на выборах 2024 года.

Журналист вспомнил, что Мишель недавно снова появилась в эфире американских телеканалов с рекламой своей книги, она также критиковала нынешнее положение дел в США.

По мнению ведущего, бывшая первая леди появилась со своей книгой не просто так. Журналист считает, что Обама хочет таким образом предложить свою кандидатуру на президентских выборах.

По его словам, других целей писать книгу у экс-первой леди нет, ведь денег у нее достаточно.

В 2021 году опросе Hill-HarrisX показал, что, если действующий американский президент не пойдет на второй срок, его место скорее всего займет женщина: бывшая первая леди Мишель Обама или вице-президент Камала Харрис.

Больше всего симпатий у Харрис, ее поддерживают 13% опрошенных. Мишель Обама отстает, ее выдвижение одобряет 10%.

Между тем рейтинг оценки деятельности Байдена опускается все ниже. Так, 18 июля, исследовательская компания Morning Consult опубликовала данные, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу Байдена.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.