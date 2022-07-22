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Протокол о дискредитации ВС РФ составили на новосибирского депутата

Протокол о дискредитации ВС РФ составили на новосибирского депутата Пирогову
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Фото: соцсети
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На депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову составили протокол о дискредитации российской армии. Об этом 22 июля сообщил адвокат Пироговой Егор Солунин.

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«[Она] не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать», — приводит его слова ТАСС.

В Telegram-канале «Коалиции Новосибирск 2020», куда входит депутат, сообщалось, что за Пироговой, участвовавшей в благотворительном аукционе, приехали сотрудники полиции. Она была доставлена Центральный отдел полиции Новосибирска и пробыла там около часа.

Также сообщается, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности.

Депутата задержали спустя день после того, как председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в отношении Пироговой из-за ее высказывания в соцсети о погибших российских военных.

Первый зампредседателя заксобрания области Андрей Панферов в открытом письме к мэру Новосибирска Анатолию Локотю и главе горсовета Дмитрию Асанцеву, опубликованному в соцсети 18 июля, рассказал, что депутат неуважительно высказалась о погибших российских солдатах, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил РФ для участия в специальной военной операции по защите Донбасса. Реакцию Пироговой он назвал кощунственной.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти. Яшина заключили под стражу до 12 сентября.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Нарушителю могут грозить лишение свободы или штраф.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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