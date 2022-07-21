Бастрыкин поручил проверить слова депутата о погибших российских военных

Управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области организует процессуальную проверку в отношении депутата Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее высказывания в соцсети о погибших российских военных. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщило ведомство 20 июля.

К Бастрыкину с заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности обратились местные депутаты. Основанием стал опубликованный ею комментарий в Сети.

«Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах», — говорится в сообщении.

Первый зампредседателя заксобрания области Андрей Панферов в открытом письме к мэру Новосибирска Анатолию Локотю и главе горсовета Дмитрию Асанцеву, опубликованному в соцсети 18 июля, рассказал, что депутат неуважительно высказалась о погибших российских солдатах, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил РФ для участия в специальной военной операции по защите Донбасса. Реакцию Пироговой он назвал кощунственной.

Сама Пирогова удалила написанный ранее комментарий.

Бастрыкин 7 марта поручил подчиненным проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Позже, 21 марта, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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