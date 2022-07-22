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Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
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Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В ряде регионов России наблюдается засушливость почвы из-за недостаточного количества осадков в мае-июле. Об этом сообщил 22 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, дефицит дождей зафиксирован, в частности, во Владимирской и Ростовской областях и Бурятии.

«В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы. Во Владимирской области за май и июнь выпало 77% от нормы, а за прошедший период июля — 40%. В Бурятии тоже осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% [от нормы], а за две декады июля -— 45%», — приводит его слова ТАСС.

Также, отметил метеоролог, аналогичная ситуация наблюдается в Чечне, где в мае и июне выпало 69% от месячной нормы осадков, а за первые 20 дней июля — только 12%. В Кабардино-Балкарии за июль выпало 8% осадков от нормы, а в мае и июне — 70%.

На Камчатке в мае и июне выпало 67%, а в июле отмечается 20% осадков, заключил Вильфанд.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России ожидается солнечный август. Так, по словам Романа Вильфанда, в Москве температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы.

Уже с пятницы, 22 июля, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России, в столице ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном. Он добавил, что в субботу после полудня ожидается +27…+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

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