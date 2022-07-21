В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в августе в Москве

Август в Москве не будет холодным, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 21 июля.

По его словам, температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что В Москве с пятницы, 22 июля, ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном — температура составит +25...+27 градусов. В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений — температура на 1–2 градуса выше нормы — +25...+30 градусов.

Также в четверг главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ближайшие дни жителей города ожидает жаркая погода. Воздух прогреется до 28–30 градусов тепла.