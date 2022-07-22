Реклама
Прямой эфир
Мир
Иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него
Мир
Пентагон признал серьезный потенциал РФ в области дальнобойного оружия
Общество
Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год
Наука
В РФ создали каталог отечественного научного оборудования
Общество
Минпромторг готов развивать фудшеринг в России
Экономика
Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года
Наука
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Армия
ВС РФ обстреливают из огнеметных систем «Солнцепек» позиции ВСУ

Инфекционист рассказал об опасности кормления голубей с рук

Врач-инфекционист Андрей Поздняков: городские голуби переносят десятки возбудителей заболеваний
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почему не стоит кормить голубей с рук и какие опасные для здоровья инфекции они могут переносить, рассказал «Известиям» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

На хворую руку: назван топ-5 болезней туристов на курортах России
Какими патогенами чаще всего заражаются люди в период отпусков

По его данным, городские голуби переносят десятки возбудителей заболеваний, в общей сложности — около 90 инфекций.

Отмечается, что десять из них являются зоонозами — инфекционными заболеваниями, передающимися от птицы к человеку. Среди них — орнитоз (пситтакоз), сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, туляремия, криптококкоз и другие более редкие.

Кроме того, уточняет врач, голуби на себе могут переносить насекомых, например блох или клопов. При контакте с перьями голубей они могут перебраться на кожу человека.

Эксперт добавил, что инфекции чаще всего передаются контактным путем, а иногда воздушно-капельным. При этом, как правило, источником заражения является помет голубей. Соответственно, при контакте с птицами или с их испражнениями можно подхватить инфекцию при заглатывании, если после этого не помыть руки.

Согласно предоставленной инфекционистом информации, при кормлении голубей небольшие частицы помета или слюны птиц могут попасть на руки.

Поздняков пояснил, что сальмонеллез и кампилобактериоз — достаточно тяжелые кишечные инфекции. А листериоз может протекать под маской ангины, у людей с иммунодефицитом он может вызывать поражения нервной системы и генерализованную инфекцию. Криптококкоз — это грибковое поражение органов и систем.

Помимо этого, некоторые инфекции передаются при вдыхании пыли, которая содержит микроскопические частицы помета птицы или конкретные возбудители. В случае орнитоза — это хламидии пситтаци. Врач подчеркивает, что это достаточно частое заболевание, встречающееся у голубей. У зараженного человека появляется лихорадка, симптомы интоксикации и поражение бронхолегочной системы с частым кашлем, иногда с кровью. Лечится оно только антибиотиками определенных групп, причем без правильной антибиотикотерапии, как правило, не проходит.

Таким образом, контакт с голубями грозит заражением целым спектром инфекций. При контакте с птицами или продуктами их жизнедеятельности, при появлении таких симптомов, как температура, респираторные проявления, тошнота и боли в животе, необходимо обратиться к врачу и акцентировать его внимание на контакте с пернатыми.

20 июля Поздняков рассказал, как может передаваться бубонная чума. Либо человека должна укусить инфицированная блоха, либо он должен проконтактировать с грызуном, которого заразила эта блоха. При этом, как отметил специалист, единичный случай бубонной чумы в эндемичном районе не представляет опасности при соблюдении элементарных эпидемиологических мер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022