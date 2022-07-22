Инфекционист рассказал об опасности кормления голубей с рук

Почему не стоит кормить голубей с рук и какие опасные для здоровья инфекции они могут переносить, рассказал «Известиям» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его данным, городские голуби переносят десятки возбудителей заболеваний, в общей сложности — около 90 инфекций.

Отмечается, что десять из них являются зоонозами — инфекционными заболеваниями, передающимися от птицы к человеку. Среди них — орнитоз (пситтакоз), сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, туляремия, криптококкоз и другие более редкие.

Кроме того, уточняет врач, голуби на себе могут переносить насекомых, например блох или клопов. При контакте с перьями голубей они могут перебраться на кожу человека.

Эксперт добавил, что инфекции чаще всего передаются контактным путем, а иногда воздушно-капельным. При этом, как правило, источником заражения является помет голубей. Соответственно, при контакте с птицами или с их испражнениями можно подхватить инфекцию при заглатывании, если после этого не помыть руки.

Согласно предоставленной инфекционистом информации, при кормлении голубей небольшие частицы помета или слюны птиц могут попасть на руки.

Поздняков пояснил, что сальмонеллез и кампилобактериоз — достаточно тяжелые кишечные инфекции. А листериоз может протекать под маской ангины, у людей с иммунодефицитом он может вызывать поражения нервной системы и генерализованную инфекцию. Криптококкоз — это грибковое поражение органов и систем.

Помимо этого, некоторые инфекции передаются при вдыхании пыли, которая содержит микроскопические частицы помета птицы или конкретные возбудители. В случае орнитоза — это хламидии пситтаци. Врач подчеркивает, что это достаточно частое заболевание, встречающееся у голубей. У зараженного человека появляется лихорадка, симптомы интоксикации и поражение бронхолегочной системы с частым кашлем, иногда с кровью. Лечится оно только антибиотиками определенных групп, причем без правильной антибиотикотерапии, как правило, не проходит.

Таким образом, контакт с голубями грозит заражением целым спектром инфекций. При контакте с птицами или продуктами их жизнедеятельности, при появлении таких симптомов, как температура, респираторные проявления, тошнота и боли в животе, необходимо обратиться к врачу и акцентировать его внимание на контакте с пернатыми.

20 июля Поздняков рассказал, как может передаваться бубонная чума. Либо человека должна укусить инфицированная блоха, либо он должен проконтактировать с грызуном, которого заразила эта блоха. При этом, как отметил специалист, единичный случай бубонной чумы в эндемичном районе не представляет опасности при соблюдении элементарных эпидемиологических мер.