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Инфекционист назвал пути передачи бубонной чумы

Инфекционист Поздняков: бубонная чума может передаться человеку через укус блохи или контакт с грызуном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в среду, 20 июля, рассказал «Известиям», как может передаваться бубонная чума.

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Накануне стало известно, что в Китае выявлен случай заражений человека бубонной чумой. Эту информацию подтвердил комитет здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного района. Местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

Как отметил специалист, единичный случай бубонной чумы в эндемичном районе не представляет опасности при соблюдении элементарных эпидемиологических мер. Он также подчеркнул, что чума была обнаружена в Китае, «где было изолировано и истреблено все, что можно, включая мышей, крыс и их блох».

«Бубонная чума имеет контактный и трансмиссивный пути передачи. Либо человека должна укусить инфицированная блоха, или он должен проконтактировать с грызуном, которого заразила эта блоха. Полагаю, поднаторевшие в таких ситуациях и понимающие, чем им грозит распространение настолько опасной инфекции в населенном районе китайцы сделают все, чтобы болезнь не распространилась», — рассказал Поздняков.

Инфекционист также призвал учесть, что в эндемичных зонах бубонная чума жить будет из-за наличия насекомых-носителей.

Ранее, 23 июня, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что на территории РФ вакцина против чумы имеется в достаточном количестве. Кроме того, добавили, что в России разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

16 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чума и псевдотуберкулез являются опасными заболеваниями, которые могут эволюционировать. Необходимо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны, уточнил он.

Чума — это тяжелое инфекционное заболевание, которое легко передается и имеет высокий уровень смертности. Это инфекционное заболевание класса А, высшая классификация в соответствии с законом Китая «О профилактике и лечении инфекционных заболеваний».

Характерный признак бубонной чумы — болезненное увеличение лимфатических узлов, или бубонов.

В 2021 году вспышки чумы были зафиксированы на территории Монголии, с которой Китай имеет сухопутную границу. Чума является эндемичной болезнью данного региона и может передаваться жителям соседних государств.

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