В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы

Вакцина против чумы на территории РФ имеется в достаточном количестве. Об этом в четверг, 23 июня, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина чумная живая сухая на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Вакцина против чумы на территории РФ имеется в достаточном количестве», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

«Все противочумные учреждения Роспотребнадзора обеспечены этими препаратами, в том числе ПЦР-тест-системами, и всегда готовы к проведению исследований», — сказали в ведомстве.

Ранее, 15 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которым российским регионам рекомендовано подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы на территорию страны. Властям регионов поручено обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий, направленных на предотвращение случаев возникновения и распространения инфекции среди населения. В частности, необходимо проинформировать граждан о мерах профилактики чумы.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.

Иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков в беседе с «Известиями» заявил, что чума является крайне опасным заболеванием, риски завоза в Россию невозможно полностью исключить, однако серьезный подъем заболеваемости маловероятен.

По словам эксперта, даже без завоза в России периодически наблюдаются случаи заболевания, особенно в близких к Монголии районах. При этом в настоящее время действительно существует вероятность завоза инфекции из «не самых спокойных» очагов за пределами России. В результате возможны небольшие вспышки заболевания, однако они должны быть быстро локализованы.