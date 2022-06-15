Иммунолог допустил вероятность завоза чумы в Россию

Чума является крайне опасным заболеванием, риски завоза в Россию невозможно полностью исключить, однако серьезный подъем заболеваемости маловероятен. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, комментируя новые меры Роспотребнадзора по недопущению завоза чумы на территорию страны.

По словам эксперта, даже без завоза в России периодически наблюдаются случаи заболевания, особенно в близких к Монголии районах. При этом в настоящее время действительно существует вероятность завоза инфекции из «не самых спокойных» очагов за пределами России. В результате возможны небольшие вспышки заболевания, однако они должны быть быстро локализованы.

«У нас в России еще с советских времен очень хорошая противочумная служба. Есть соответствующие специалисты, отдельные институты противочумные и соответствующие станции. И в общем ведется давний мониторинг за природными очагами», — подчеркнул Крючков.

Вместе с тем он отметил, что полностью исключить завоз инфекции невозможно, специалисты могут лишь снизить такую вероятность.

«Поэтому те дополнительные меры, которые сейчас планируется принимать, я не думаю, что они кардинально поменяют ситуацию, то есть завоз всё равно будет возможен. Даже те меры, которые принимаются, они не самые супердейственные. Лучше, чем ничего, но это не панацея», — отметил эксперт.

Он уточнил, что чума относится к зоонозам — инфекциям, которые передаются от животных к человеку. В частности, возбудителями являются грызуны. В то же время в некоторых случаях возможны заражения от человека к человеку, однако для этого должен быть тесный контакт.

По словам Крючкова, чума имеет несколько форм. Классическая — бубонная — обладает высокой летальностью, но является излечимой. Так, существуют специальные антибиотики для лечения чумы, которые позволяют с очень высокой долей вероятности купировать заболевание. Крайне опасной является легочная форма, которая быстро развивается и часто приводит к летальным исходам, однако она встречается очень редко.

«Инфекция действительно очень опасная, даже на фоне лечения относительно летальная. И даже среди регулярных случаев заражения, например, в Китае, есть и летальные исходы. Несмотря на то что лечение есть. Поэтому лучше не заражаться», — подчеркнул иммунолог.

«Поэтому инфекция остается очень опасной, но другое дело, что это все-таки не то же самое, что в Средневековье. Можно контролировать», — резюмировал Крючков.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которым российским регионам рекомендовано подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы на территорию страны. Властям регионов поручено обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий, направленных на предотвращение случаев возникновения и распространения инфекции среди населения. В частности, необходимо проинформировать граждан о мерах профилактики чумы.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.