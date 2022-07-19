В Китае зарегистрировали случай заражения бубонной чумой

В КНР выявили случай заражения человека бубонной чумой. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает комитет здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного района (Северный Китай).

Согласно официальной информации, заболевший — 45-летний мужчина — незадолго до обращения к медикам вернулся из автономного района Внутренняя Монголия. Первые симптомы у него проявились 12 июля, а позже врачи подтвердили диагноз.

Вечером во вторник местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

Как отмечается в издании Global Times, ранее, в апреле, власти города Баотоу во Внутренней Монголии предупредили о риске распространения бубонной чумы, после того как была обнаружена одна мертвая зараженная мышь.

Зараженные чумой грызуны являются ключевым источником распространения болезни, которая в основном передается среди людей через укусы инфицированных зоонозной бактерией блох.

Чума — это тяжелое инфекционное заболевание, которое легко передается и имеет высокий уровень смертности. Это инфекционное заболевание класса А, высшая классификация в соответствии с законом Китая «О профилактике и лечении инфекционных заболеваний».

Характерный признак бубонной чумы — болезненное увеличение лимфатических узлов или бубонов.

В 2021 годы вспышки чумы были зафиксированы на территории Монголии, с которой Китай имеет сухопутную границу. Чума является эндемичной болезнью данного региона и может передаваться жителям соседних государств.