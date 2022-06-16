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Гинцбург предупредил об опасности чумы и псевдотуберкулеза

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Чума и псевдотуберкулез являются опасными заболеваниями, которые могут эволюционировать. Для противодействия им необходимо подготовить средства диагностики и вакцинации населения. Такое мнение 16 июня высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Надо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны. Например, чума и псевдотуберкулез. Псевдотуберкулез — это не туберкулез, а это ближайший родственник чумы, и он дает очень небольшие клинические осложнения, хотя безумно похож по своей генетической структуре на чуму. В качестве рекомендации на будущее я бы очень внимательно относился к этому возбудителю. Не дай бог, он начнет эволюционировать... Надо иметь вакцины наготове, производителей, которые могут в большом масштабе делать их, средства диагностики и специфическое лечение», — высказался Гинцбург в беседе с ТАСС.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, вызываемое энтеробактериями рода Yersinia и поражающее людей и животных. Передается, в частности, при употреблении овощей и молочных продуктов без предварительной термической обработки. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, нередко скарлатиноподобной сыпью.

В тот же день Гинцбург призвал создать вакцину от оспы обезьян. Он обратил внимание на необходимость создания подобного препарата из-за начала распространения заболевания по всему миру.

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