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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд 21 июля поговорили по телефону, сообщили в Кремле.

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В ходе переговоров политики обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Также был затронут вопрос текущей ситуации на мировом нефтяном рынке и акцентирована важность дальнейшей координации двух стран в рамках соглашения «ОПЕК+».

«Проведен обмен мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — указано в сообщении.

Отмечается, что обе стороны дали позитивные оценки достигнутого уровня дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Также они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, акцентировав внимание на расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей, и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

19 июля Путин по итогам переговоров в Тегеране с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что в Сирии необходимо избавиться от терроризма, в чем все три страны солидарны. По словам российского лидера, у астанинской «тройки» есть расхождения по Заевфратью, однако есть и согласие в том, что США должны покинуть этот регион.

Кроме того, он призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию, заявил, что Москва ценит работу с королевством в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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