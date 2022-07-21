Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Общество
Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Политика
В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс
Мир
Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры
Общество
Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии
Мир
Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец

Нутрициолог назвала полезные для мозга витамины

Нутрициолог Кочнева: достаточное количество витаминов группы В влияют на сохранение когнитивных функций
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jan Walter
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для формирования и обновления фосфолипидов клеточных мембран и органелл клеток постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина. Об этом в четверг, 21 июля, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева.

По ее словам, серое вещество головного мозга примерно на 50%, а белое на 60% состоят из жиров — это фосфолипиды клеточных мембран и органелл клеток, а также миелиновые оболочки нервов.

Карточный толк: как интеллектуальные игры омолаживают мозг
Ученые рассказали, почему умные люди живут дольше

Она подчеркнула, что для формирования и обновления фосфолипидов данных структур постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина.

«Достаточное количество омега-3 ПНЖК содержится в диких сортах рыбы, но рацион среднестатистического россиянина обеднен дикой рыбой, поэтому врачи рекомендуют принимать этот важный для мозга нутриент дополнительно», — подчеркнула медик.

Она обратила особое внимание, что при выборе добавок омега-3 важно уделять внимание методам производства и очистки сырья. По мнению нутрициолога, желательна технология молекулярной дистилляции для очистки от солей тяжелых металлов.

Также врач отметила, что в последнее время люди стали чаще жаловаться на ухудшение памяти, внимания, концентрации и работоспособности.

«Одним из важных факторов, влияющих на сохранение когнитивных функций человека, является достаточное количество витаминов группы В», — рассказала она.

Также она порекомендовала дополнительный прием органических форм магния, например цитрата магния, для нормализации состояния высших отделов нервной системы при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе.

Кочнева также отметила, что в последние годы большее внимание уделяется влиянию кишечной микрофлоры на мозговую деятельность. Это она объяснила тем, что микроорганизмы кишечника образуют особую «ось» с головным мозгом, что, в свою очередь, практически означает возможность коррекции когнитивных и поведенческих функций с помощью пробиотиков, нормализации кишечной микрофлоры.

14 июня кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты и напитки, полезные для работы мозга. Она посоветовала употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Также рекомендуется включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.

27 мая британский врач Дебора Ли рассказала, что употребление в пищу бобовых, в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022