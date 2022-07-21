Нутрициолог назвала полезные для мозга витамины

Для формирования и обновления фосфолипидов клеточных мембран и органелл клеток постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина. Об этом в четверг, 21 июля, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева.

По ее словам, серое вещество головного мозга примерно на 50%, а белое на 60% состоят из жиров — это фосфолипиды клеточных мембран и органелл клеток, а также миелиновые оболочки нервов.

Она подчеркнула, что для формирования и обновления фосфолипидов данных структур постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина.

«Достаточное количество омега-3 ПНЖК содержится в диких сортах рыбы, но рацион среднестатистического россиянина обеднен дикой рыбой, поэтому врачи рекомендуют принимать этот важный для мозга нутриент дополнительно», — подчеркнула медик.

Она обратила особое внимание, что при выборе добавок омега-3 важно уделять внимание методам производства и очистки сырья. По мнению нутрициолога, желательна технология молекулярной дистилляции для очистки от солей тяжелых металлов.

Также врач отметила, что в последнее время люди стали чаще жаловаться на ухудшение памяти, внимания, концентрации и работоспособности.

«Одним из важных факторов, влияющих на сохранение когнитивных функций человека, является достаточное количество витаминов группы В», — рассказала она.

Также она порекомендовала дополнительный прием органических форм магния, например цитрата магния, для нормализации состояния высших отделов нервной системы при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе.

Кочнева также отметила, что в последние годы большее внимание уделяется влиянию кишечной микрофлоры на мозговую деятельность. Это она объяснила тем, что микроорганизмы кишечника образуют особую «ось» с головным мозгом, что, в свою очередь, практически означает возможность коррекции когнитивных и поведенческих функций с помощью пробиотиков, нормализации кишечной микрофлоры.

14 июня кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты и напитки, полезные для работы мозга. Она посоветовала употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Также рекомендуется включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.

27 мая британский врач Дебора Ли рассказала, что употребление в пищу бобовых, в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита.