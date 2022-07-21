Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой

Спасенную в Диксоне Красноярского края медведицу назвали Монеточкой. Это в четверг, 21 июля, выяснили «Известия».

Сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в этот день ветеринары из Московского зоопарка прилетели в поселок Диксон и спасли белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенного молока. В течение 10 минут они смогли обездвижить животное, удалить банку и обработать язык. На нем было обнаружено множество порезов.

Зверь оказался молодой медведицей двух лет и весом 80–90 кг. До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заверила, что ветеринары сделают всё возможное для спасения хищника.

Теперь животное отвезут подальше от поселений и оставят запас рыбы, так как самостоятельно охотиться медведица не может из-за истощения.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось. Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.