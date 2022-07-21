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Лукашенко призвал Украину признать потерю своих территорий

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Украине необходимо принять, что она потеряла ряд регионов, которые в нынешних обстоятельствах перешли под контроль России. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству France Press, выдержки из которого привело БелТА.

Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине

«Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — заявил глава республики.

Лукашенко также отметил, что обсуждать территориальный вопрос надо было «еще в феврале, марте», тогда как в настоящий момент делать это уже слишком поздно.

«Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас», — добавил Лукашенко.

Тогда же он указал на то, что конфликт между Киевом и Москвой можно закончить уже сейчас, однако для этого украинскому истеблишменту необходимо сесть за стол переговоров с Россией.

По его словам, всё зависит от Украины, в настоящее время конфликт можно закончить на более подходящих для Киева условиях. Украина должна согласиться, что не будет никогда угрожать России и откажется от наличия на своей территории оружия, угрожающего Москве.

Как отметил Лукашенко, если НАТО и США согласятся, что с территории Украины не будет угрозы России, то РФ даст гарантии безопасности Киеву.

18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его мнению, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». Он также добавил, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

14 июля Лукашенко заявил, что Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в белорусско-российско-украинское братство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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