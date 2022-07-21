Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине

Затяжной конфликт на Украине спровоцировали западные страны, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как заявил белорусский лидер 21 июля в интервью агентству France-Presse, страны Запада являются первопричиной того, что происходит сейчас в соседнем с Белоруссией государстве.

«Если бы Россия не опередила НАТО, вы [западные страны] сорганизовались бы и нанесли удар по ней», — указал Лукашенко французскому СМИ.

Глава Белоруссии также отметил, что кризис на Украине должен прекратиться во избежание начала ядерного противостояния в мире. А окончание украинского конфликта, по его словам, зависит от Киева, который должен вести переговоры с Москвой.

«Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе. Давайте остановимся... Нет необходимости идти дальше. Дальше — бездна ядерной войны», — сказал Лукашенко.

14 июля Лукашенко заявил, что Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство.

Ранее, 2 июля, белорусский лидер указал, что Западная Европа выращивает на Украине монстра. Он отметил, что Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель в Киеве.

Кроме того, в этом месяце выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны, Лукашенко отметил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом и будет это делать впредь.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».