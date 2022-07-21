Ветеринары спасли белого медведя из Красноярского края

Ветеринары из Московского зоопарка успели прилететь в поселок Диксон Красноярского края и спасти белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенного молока. Об этом в четверг, 21 июля, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — написала руководитель ведомства.

Светлана Радионова 20 июля заверила, что ветеринары сделают всё возможное для спасения хищного животного. Так, после оказания помощи планируется отвезти медведя подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состояла в том, что хищник может быть обезвожен, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел. При этом запасов подкожного жира должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубит травму.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.