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Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых

Эксперт Жорнист спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наиболее вероятный шаг на престоящем в грядущую пятницу заседании Банка России по ключевой ставке — это ее снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.) — с 9,5 до 9% годовых. Об этом заявил «Известиям» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в четверг, 21 июля.

Работа по займу: банки ждут снижения ключевой до 9%
Станут ли кредиты доступнее и как уменьшение ставки может повлиять на рубль

Если ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., это вряд ли повлияет на долговой рынок, такой шаг уже заложен в ценах, полагает эксперт. Если же вдруг регулятор решит взять паузу, это, конечно, приведет к снижению цен облигаций, отметил он.

Более сильное снижение ставки — на 1 п.п. — приведет к росту цен, особенно в коротких выпусках. Длинные же облигации могут и немного подешеветь, так как более мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) может способствовать росту инфляционных ожиданий и, как следствие, длинных ставок в экономике.

Ставки по депозитам вряд ли снизятся, разве что в отдельных банках: финансовые организации пошли на опережение и уже сильно снизили ставки привлечения, так что средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения составляет 7,65%, сказал Жорнист.

А вот ставки по кредитам снизиться могут: пока они падали не так быстро, но из-за их снижения уменьшаются и риски перекредитования, а экономика пока чувствует себя лучше, чем ожидалось, поэтому банки могут перейти к сокращению премии за риск, заключил специалист.

Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Центробанка 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций. Двенадцать из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — до 8,5%.

16 июля помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов» допустил снижение ключевой ставки по итогам предстоящего заседания в ЦБ.

23 июня первый заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ рассматривает возможность снижения базовой ставки на ближайших заседаниях.

В последний раз Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Это произошло 10 июня.

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