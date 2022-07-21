Митрахович про слова Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен ниже затрат на добычу

Митрахович про слова Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен ниже затрат на добычу

2022-07-21 11:22:28

2022-07-21 11:22:28

2022-07-21 11:22:28

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