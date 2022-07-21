Торговые сети начали отказываться от новых брендов PepsiCo

Торговые сети начали отказываться от новых брендов компании PepsiCo — лимонадов Evervess, Frustyle и «Русский дар» — например, их не стали закупать в сети «Верный». Об этом рассказали «Известиям» в торговой сети в четверг, 21 июля.

Дело в том, что производитель предлагает ритейлерам купить свои новые и еще неизвестные имена по ценам легендарных флагманов Pepsi, Mirinda и 7Up, которые покинут Россию, как только магазины распродадут все запасы. Компания сообщила о прекращении производства напитков под этими брендами в начале лета.

PepsiCo выпустила для локального рынка напитки под брендами Evervess, Frustyle и «Русский дар». Они должны заменить ушедшие из РФ марки. Изготовитель настаивает: новые имена должны стоять на полке с той же ценой, которая была актуальна для известных брендов.

«Известия» запросили PepsiCo и крупнейшие торговые сети: X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro и другие.

Издание проверило: 1 л напитка Evervess в онлайн-магазине Vprok.ru (развивает «Перекресток») стоит 109 рублей, аналогичный объем Pepsi со вкусом лесных ягод стоит почти 80 рублей. В «Магните» 1 л Evervess продают за 95 рублей, а Pepsi в такой же таре обойдется в 100 рублей. Напиток Frustile онлайн-розница пока не продает.

В «Верном» заверили, что покупателям уже обеспечен большой выбор безалкогольных газированных напитков. После того как международные производители сократили ассортимент, спрос перераспределился на другие газированные безалкогольные напитки, в том числе, лимонады отечественных марок, добавил представитель торговой сети.

О том, что PepsiCo запустила продажи Evervess и Frustyle, сообщили «Известиям» в «Азбуке вкуса» 4 июля. Отмечалось, что Evervess начали продавать в сети «Магнолия».

Pepsi покинула российский рынок вслед за Mirinda и 7Up весной этого года.

Источник на продовольственном рынке заявил «Известиям», что на смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом.