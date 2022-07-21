Юрист напомнил об угрозе конфискации автомобиля за езду в пьяном виде

В России обсуждаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которым возможна конфискация автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно замеченных в пьянстве за рулем. Об этом рассказал 21 июля заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что эта тема находится пока лишь на стадии обсуждений. В частности, решается вопрос о возможности изымать транспортные средства у водителей, устроивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, как уточнил юрист, речь идет о том, чтобы изымать машину в таких случаях безвозмездно и передавать в собственность государства.

По словам адвоката, сейчас изъятие машины возможно в некоторых случаях по решению суда. Данная мера, уточнил он, является, как правило, следствием совершения особо тяжких преступлений коррупционной направленности.

Кроме того, в уголовном процессе нередки случаи, когда арестовывают автомобили, накладывая запрет на их отчуждение и запрет на регистрационные действия. При этом арест накладывается судом по ходатайству дознавателя или следователя.

Миронов добавил, что машина может оставаться у законного владельца, но чаще автомобиль отправляют на специальную стоянку как вещественное доказательство.

В тех случаях, когда в ходе предварительного следствия удается доказать, что владелец автомобиля не причастен к преступлению и само транспортное средство не было орудием этого правонарушения, арест могут снять еще до суда.

Часто автомобили конфискуют приставы-исполнители.

Ранее, 16 июля, юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова рассказала о вступившем в силу штрафе на территории России, который будут выписывать за выгрузку или сброс отходов с транспортных средств и прицепов к ним вне установленных мест.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.

Кроме того, российский лидер подписал федеральный закон об ужесточении ответственности водителей за повторную езду без прав. Уточнялось, что в случае, если водитель повторно управлял транспортным средством без прав, имея судимость за оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти в результате ДТП, то он может быть наказан штрафом до 300 тыс. рублей либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.

До этого, 24 марта, сообщалось, что Верховный суд и МВД России поддержали инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о конфискации автомобилей у лишенных прав водителей. За повторное нарушение сумма штрафа вырастет с 30 тыс. до 100 тыс. рублей, а за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости или лиц, которые уже привлекались за езду без прав, предлагается лишать автомобилей, следует из предложения Яровой.