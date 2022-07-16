В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

На территории РФ с 15 июля вступил в силу штраф, который будут выписывать за выгрузку или сброс отходов с транспортных средств и прицепов к ним вне установленных мест. Привлечь к ответственности могут физических, юридических и должностных лиц, а размер административного штрафа будет зависеть от вида транспортного средства, рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

Физическое лицо за сброс отходов с легкового автомобиля может отдать от 10 до 15 тыс. рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическое — от 30 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф увеличится. Для граждан он составит 20-30 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц — от 40 до 60 тыс. рублей и 60-100 тыс. рублей соответственно. Нарушителя также ждет конфискация транспортного средства, ставшего орудием правонарушения, рассказала юрист в беседе с агентством «Прайм» в субботу, 16 июля.

Эксперт напомнила, что в случае нарушения наказание ждет и водителей грузовых машин. Им сброс мусора в неположенном месте обойдется в 60-80 тыс. рублей (для физического и должностного лица) и в 100-120 тыс. рублей для юрлица.

За повторное нарушение для грузовых автомобилей у физлица сумма штрафа не меняется, а у должностного лица могут конфисковать автомобиль.

Основанием для возбуждения дела станет зафиксированный на автоматическую камеру акт нарушения.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств. Также в этот день глава государства подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без водительских прав.