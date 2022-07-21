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МЧС России приступит к разбору завалов в Северодонецке в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сотрудники МЧС России приступят к разбору завалов в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) в ближайшие дни. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил ТАСС врио мэра города Николай Моргунов.

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«Они (сотрудники МЧС РФ — Ред.) буквально завтра-послезавтра приступают к разбору завалов. Не к сносу поврежденного жилья, подчеркиваю, а именно завалов, которые сегодня существуют на территории города», — сказал он.

По его словам, в первую очередь речь идет об обрушенных подъездах. Решение о ремонте дома или его сносе будет приниматься позднее.

Также Моргунов подчеркнул, что сейчас ведется разбор завалов на дорогах города, для этого были задействованы рабочие государственного предприятия «Луганский автодор».

«Автодор сегодня работает от въезда в город по направлению к автовокзалу. К ним подключились также сотрудники российского МЧС: проезжую часть очищают от завалов, от упавших столбов, от проводов», — добавил он.

Врио мэра города также сообщил, что около 300 человек трудоустроились на завод «Азот» в Северодонецке. При этом планируется, что штат сотрудников будет увеличен вдвое.

Кроме того, в городе запущены две базовые станции мобильной связи, часть жителей города уже приобрела стартовые пакеты республиканского мобильного оператора. По словам Моргунова, это позволило частично обеспечить город связью.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что 14 человек устроились на работу временного характера на химпредприятие «Азот» в Северодонецке.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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