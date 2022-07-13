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На завод «Азот» в Северодонецке трудоустроились новые сотрудники

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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На химпредприятие «Азот» в Северодонецке трудоустроились 14 человек на работу временного характера. Об этом сообщил врио города Николай Моргунов 13 июля.

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«В первый день собеседования были проведены с 300 людьми — с работниками «Азота». Из этих 300 только 14 подошли. У кого-то не было полного пакета документов, у кого-то, к сожалению, наступил пенсионный возраст. Сегодня, согласно законодательству, пенсионеры не могут быть привлечены к работам временного характера», — рассказал он агентству ТАСС.

По словам Моргунова, власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разрабатывают изменения в законодательство, чтобы работодатели могли привлекать пенсионеров к подобной работе.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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