На Украине узнали об указе Зеленского лишить Коломойского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, политика Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники в офисе украинского президента.

Отмечается, что Зеленский сделал этот указ «тайным».

Официально информация пока не подтверждена.

30 мая стало известно, что Корбан, возглавляющий территориальную оборону Днепра, призвал немедленно заняться укреплением северной границы Украины путем минирования ряда городов.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения остановил работу ряда оппозиционных партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Наши», «Союз левых сил» и ряд других. После этого сопредседатель «Оппозиционной платформы» Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность.

14 декабря 2021 года американская газета The Washington Times написала, что президент Украины вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя «антиолигархическую политику», которая бьет по экономике, но при этом он обходит стороной «покровителей и спонсоров», в частности, Игоря Коломойского.

Издание также отметило роль Коломойского в политическом кризисе на Украине.

3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.