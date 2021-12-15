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The Washington Times заявила о превращении Украины пороховую бочку

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Президент Украины вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя «антиолигархическую политику», которая бьет по экономике, но при этом он обходит стороной «покровителей и спонсоров», в частности Игоря Коломойского. Об этом 14 декабря написала американская газета The Washington Times.

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По словам автора статьи, Зеленский из-за «недовольства и обиды» развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. К тому же, по его мнению, для внутренних конфликтов был выбран крайне неудачный момент.

«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», — говорится в материале.

Издание отметило роль Коломойского в политическом кризисе на Украине.

«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», — обратил внимание автор статьи.

Он также напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, утверждавшего, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, представляют серьезную угрозу для ее будущего».

Кроме того, журналист выразил беспокойство из-за поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «всё, к чему прикасается государство, коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».

«Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно», — подытожил автор, отметив, что Украина превращается в настоящую пороховую бочку.

Ранее, 26 ноября, Зеленский сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов. В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот являются ложью, и подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

До этого, 3 октября, международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Спустя две недели Зеленский заявил, что в опубликованных данных нет новизны. Эту информацию пытался использовать против него его предшественник Петр Порошенко во время предвыборной гонки, включая данные, что компания «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, получала деньги от Коломойского.

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