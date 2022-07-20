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США не захотели давать Киеву снаряды для HIMARS дальностью свыше 80 км

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Фото: commons.wikimedia.org
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США пока не планируют поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность более 80 км. Это 20 июля дал понять глава минобороны США Ллойд Остин.

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На пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву министру задали вопрос о том, намерены ли США поставлять Украине боеприпасы для HIMARS большей дальности, нежели предоставляемые сейчас.

«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность», — ответил шеф Пентагона.

По словам Остина, западное оружие, уже переданное Киеву, дает вооруженным силам Украины (ВСУ) большой потенциал. Глава минобороны США отметил, что дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов будут зависеть от того, как ВСУ ведут боевые действия и в чем заключаются их потребности.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев уже начал получать «снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале».

Ранее, 15 июля, украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что сейчас у ВСУ есть снаряды для HIMARS дальностью до 70 км. Он отметил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления снарядов большей дальности.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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