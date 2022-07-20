Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
В Кремле отреагировали на заявление Белого дома о растущей изоляции России
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Инфекционист назвал пути передачи бубонной чумы
Спорт
В Кремле заявили о желании России провести часть матча за шахматную корону
Мир
В Великобритании раскритиковали прощальные слова Джонсона парламенту
Мир
Global Times предрекла ответ КНР в случае визита Пелоси на Тайвань
Сюжет:

В Совфеде объяснили значение изменения географических задач спецоперации

Сенатор Ковитиди: изменение географических задач СВО нужно для денацификации и демилитаризации Украины
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение географических задач проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса обусловлено необходимостью решения полного комплекса задач, связанных с денацификацией и демилитаризацией Украины. Об этом в среду, 20 июля, «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

По словам политика, системно вооружая Украину, США и западные страны оказывают Киеву «медвежью услугу», поскольку втягивают Украину в изматывающий военный конфликт. Более того, это создает очевидные риски для европейской безопасности в целом, добавила Ковитиди.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой Народных Республик, но и ряда других территорий. При этом прежние задачи, озвученные президентом России Владимиром Путиным — по денацификации и демилитаризации киевского режима — по его словам, остаются, чтобы исключить угрозы безопасности РФ со стороны Украины.

1 июля бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал Киссинджер.

В этом же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что четких временных рамок спецоперации России нет, главное — ее эффективность. Он добавил, что она завершится, когда все поставленные цели будут достигнуты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022