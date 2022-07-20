В Совфеде объяснили значение изменения географических задач спецоперации

Изменение географических задач проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса обусловлено необходимостью решения полного комплекса задач, связанных с денацификацией и демилитаризацией Украины. Об этом в среду, 20 июля, «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По словам политика, системно вооружая Украину, США и западные страны оказывают Киеву «медвежью услугу», поскольку втягивают Украину в изматывающий военный конфликт. Более того, это создает очевидные риски для европейской безопасности в целом, добавила Ковитиди.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой Народных Республик, но и ряда других территорий. При этом прежние задачи, озвученные президентом России Владимиром Путиным — по денацификации и демилитаризации киевского режима — по его словам, остаются, чтобы исключить угрозы безопасности РФ со стороны Украины.

1 июля бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал Киссинджер.

В этом же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что четких временных рамок спецоперации России нет, главное — ее эффективность. Он добавил, что она завершится, когда все поставленные цели будут достигнуты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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