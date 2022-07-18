Песков рассказал о сроках спецоперации России

Четких временных рамок специальной военной операции (СВО) России нет, главное — ее эффективность. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».

Он добавил, что спецоперация России по защите Донбасса завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

Накануне экс-главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис спрогнозировал, что российская спецоперация на Украине, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев, потому что «ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого».

До этого бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик.

Ранее, 9 июня, депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов заявил, что надеется на завершение СВО к концу года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

В Москве подчеркивали, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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