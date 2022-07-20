Президент Путин на форуме АСИ заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

В настоящее время наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

По словам российского лидера, в новой эпохе только суверенные страны могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером в стандартах и качестве жизни. Как продолжил Путин, только по-настоящему суверенные государства станут примером по защите традиционных ценностей и высоким гуманистическим идеалам.

В новом этапе мировой истории человек «становится не средством, а высшей целью», подчеркнул президент.

Как полагает Путин, существовавшее до этого времени однополярное мироустройство — тормоз для развития цивилизации. При этом Запад не может предложить свою модель будущего, а модель тотального доминирования несправедлива.

В июне российский лидер отметил, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. Сейчас значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно.