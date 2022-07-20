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В Госдуме оценили данные о крахе рынка угля в Польше из-за санкций против РФ

Депутат Белик о рынке угля в Польше: Варшава готова проводить антироссийскую политику во вред своим гражданам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Варшава в своем стремлении проводить антироссийскую политику готова наносить вред собственным гражданам. Об этом в среду, 20 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя ситуацию на рынке угля в Польше.

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«Русофобия в стране активно поощряется, поэтому официальная Варшава не позволяет себе даже думать о том, чтобы иметь торговые связи с нашей страной. При этом она не считает зазорным закупать российский газ из Германии в реверсном режиме. Двойные стандарты польских властей давно стали притчей во языцех, так что не стоит удивляться, если, трубя во все стороны о нетерпимости к России, Польша будет лихорадочно искать обходные пути закупки энергоносителей, чтобы предотвратить хаос и недовольство в стране», — подчеркнул депутат.

По словам Белика, нехватка угля, объемы которого Польша теперь срочно пытается закупить у других стран, является результатом слишком самонадеянной политики страны, решившей отказаться от закупок российских энергоносителей.

«Страдать от недальновидных действий своих политиков будут люди, Польша же, столкнувшаяся с дефицитом газа и угля, продолжит действовать по схеме «назло маме отморожу уши» и обвинять Россию в причинах своих проблем», — заключил политик.

Ранее, 15 июля, издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС.

В результате польский рынок угля разделился на две части. Государственные шахты продают уголь без особой наценки, из-за чего стоимость там в 2–3 раза ниже, чем на остальном рынке. К ним выстраиваются очереди покупателей. На таких предприятиях ввели ограничения на продажу.

На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. В издании отметили, что ситуация с дефицитом угля в Польше абсурдна, так как страна является европейской угольной державой.

11 июня депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества. 23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а процесс отказа от нефти завершится к концу 2022 года.

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