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В ЛНР заявили о практически полном отходе ВСУ из Северска

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины практически полностью покинули территорию Северска, рассказал 20 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», — рассказал он в эфире Первого канала.

Марочко также добавил, что союзные силы прямо сейчас ведут бои и уничтожают последние укрепрайоны в пригородах Северска.

Ранее, 18 июля, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои с украинскими войсками за окрестности города.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

Тогда же бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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