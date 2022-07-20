В ЛНР заявили о практически полном отходе ВСУ из Северска

Вооруженные силы Украины практически полностью покинули территорию Северска, рассказал 20 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», — рассказал он в эфире Первого канала.

Марочко также добавил, что союзные силы прямо сейчас ведут бои и уничтожают последние укрепрайоны в пригородах Северска.

Ранее, 18 июля, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои с украинскими войсками за окрестности города.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

Тогда же бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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